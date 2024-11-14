أمانة الاستثمار المركزي بـ"مستقبل وطن" تناقش التحضير لمؤتمر اقتصادي

عقدت أمانة الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور سمير صبري أمين، اليوم اجتماعا تنظيميا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

تطرق الاجتماع التنظيمي، إلى التحضير لمؤتمر اقتصادي كبير، بالتعاون مع أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية، فضلا عن الالتزام الحزبي والتنظيمي وضرورة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية للأمانة علي مستوى المحافظات.

في البداية، أكد الدكتور سمير صبري أمين، دور امانة الاستثمار المركزية، في دعم الدولة المصرية والتكاتف خلف القيادة السياسية، بالتركيز على قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية وقطاع التعدين والزراعة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للصناعات التحويلية بالنظر للمميزات التي تتمتع بها مصر كدولة جاذبة للاستثمار.

وقال المشاركون فى الاجتماع، أن المؤتمر الاقتصادي القادم يأتي في توقيت مهم، وسيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتبادل الحاضرون الأفكار والأراء ذات الصلة بتنظيم المؤتمر وأجندة عمله ومستهدفاته.