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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأحد.. افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان الرواد المسرحي

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
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ينطلق مهرجان الرواد المسرحي برئاسة الدكتور سيد سرحان، في دورته السادسة عشرة، التي تحمل اسم الفنان دكتور عادل أنور،  مساء الأحد المقبل، 17 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الرواد برمسيس.

وأعلن الدكتور سيد سرحان، رئيس المهرجان، تنظيم حفل الافتتاح للمهرجان في السادسة مساءً، بحضور النجم محمد صبحي، ونخبة من الفنانين والمسرحيين المصريين، وشباب الفرق المستقلة والمشاركين في فعاليات المهرجان.

تأسس مهرجان الرواد المسرحي تحت إشراف الكاتب أمين بكير، بهدف إتاحة الفرصة لشباب الهواة وفرق المسرح المستقل، والمسرح الجامعي ومراكز الشباب وغيرها  لتقديم إبداعاتهم الفنية في جميع عناصر العرض المسرحي من تمثيل وإخراج وتأليف وغير ذلك.

المهرجان برئاسة الدكتور سيد سرحان، ومديرا المهرجان الفنان التشكيلي ومهندس الديكور شادي قطامش، والفنان حمدي السيد، والنجم محمد صبحي رئيسًا شرفيًا للدورة السادسة عشرة للمهرجان.

مهرجان الرواد المسرحي دورته السادسة عشرة عادل أنور محمد صبحي