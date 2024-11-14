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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل مثير يحسم مباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم 2026

مباراة العراق ضد
مباراة العراق ضد الأردن
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انتهت مباراة منتخب العراق ضد الأردن بالتعادل السلبي، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهد الشوط الأول من المباراة حذرًا من كلا المنتخبين، حيث سعى كل منهما إلى فرض أسلوب لعبه والسيطرة على مجريات اللعب. 

مباراة العراق ضد الأردن 

وحاول منتخب الأردن في بعض فترات الشوط الأول تهديد مرمى الحارس العراقي، ولكن دون جدوى.

وشهد الشوط الثاني تحسنًا ملحوظًا في الأداء من كلا المنتخبين، حيث زادت الإثارة والندية، وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل على كلا المرميين، ولكن الحظ عاندهم وحرمهم من هز الشباك، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد كل من منتخبي العراق والأردن إلى 8 نقاط، حيث يحتل المنتخب الأردني وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يأتي في المركز الثالث.

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