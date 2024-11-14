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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: ترامب اعتمد على 3 معايير في اختيار الفريق المعاون

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن المعايير لتعيين الفريق المرافق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هي أوسع بكثير من قضية الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك 3 معايير لاختيار ترامب للطاقم المحيط به وكل ما ترشح من أسماء حتى الآن يؤكد ذلك.

وأضاف “دياب”، خلال مداخلة  مع الإعلامية فيروز مكي خلال برنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر شاشة  قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المعيار الأول هو الولاء الشخصي لهذا الشخص لترامب،  ورأينا أن الرؤية الأولى لترامب أنه يحضر أشخاص يقدمون الولاء الكامل له شخصيًا، وليس لما يسمى الدولة العميقة أو الرؤية المهنية وما إلى ذلك.

وتابع: “المعيار الثاني هو أن يكون لهذا الشخص رؤية تمردية على الهياكل السياسية القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يريد أن يحدث تغيرات عميقة بهذا المجال”، لافتًا إلى أن المعيار الثالث هو الرؤية اليمينية سواء اقتصادية، أو دينية لهذا الشخص، وهذه المعيار الثلاثة تجيب على مصالح إسرائيل الآنية.

دونالد ترامب قضية الشرق الأوسط القاهرة الاخبارية