ترشح 247 طالبًا وطالبة بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة مطروح

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2024، إن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة 247 طالبًا وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، أن أسرة "طلاب من أجل مصر بجامعة مطروح" نظمت فاعلية لتشجيع جميع طلاب الجامعة على المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية سواء بالترشح أو الانتخاب، وممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم في اتحادات الكليات واتحاد الجامعة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للإشراف على إجراء الانتخابات لتخرج في أبهى صورها.

رئيس جامعة مطروح: عقد ندوات توعوية لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الطلابية

وأكد رئيس الجامعة على عقد ندوات توعوية؛ لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، وشرح الدور الذي تقوم به كل لجنة من لجان الاتحاد، مع ضرورة حث الطلاب على التفاعل الإيجابي وزيادة الوعي الثقافي وترسيخ قيم الديمقراطية والشعور بالولاء والانتماء للوطن.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى جولة الإعادة الإثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.

رئيس جامعة مطروح: 247 طالبًا وطالبة تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الاتحادات الطل

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