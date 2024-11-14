بمشاركة وسام أبو علي.. منتخب فلسطين يخسر من عمان بتصفيات آسيا

تعرض منتخب فلسطين بقيادة مهاجمه وسام أبو علي، لاعب الأهلي، للهزيمة أمام عمان بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شارك وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أساسيًا مع منتخب فلسطين أمام عمان، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء، بينما ظل عمر فرج لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.

مباراة فلسطين ضد عمان

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث قدم الفدائي أداء قويًا وظهر بصورة مشرفة، إلا أن سوء الحظ وقلة التركيز في بعض فترات المباراة كلفا المنتخب الفلسطيني خسارة في الوقت القاتل من المواجهة العربية.

وقدمت جماهير منتخب عمان لفتة طيبة خلال اللقاء، وذلك برفع «تيفو» علم فلسطين في المدرجات، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بسبب حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل، وذلك عن طريق محسن الغساني في الدقيقة 83، ليقلص فرص الفدائي في التأهل لمونديال 2026.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب فلسطين عند نقطتين في المركز الأخير للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما رفع منتخب عمان رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة الرابعة.