رئيس جامعة دمياط يعلن انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب

انطلقت اليوم الخميس انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، بفتح باب الترشح والتي تستمر لمدة أسبوعين متتاليين ، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات ، وذلك في إطار تعزيز الديمقراطية الطلابية وتفعيل دور الاتحاد في تمثيل الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وخلال لقاء له اليوم بطلاب الجامعة ، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أهمية الانتخابات في تمكين الطلاب من التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع الجامعي وأهمية المشاركة في هذا العرس الانتخابي ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة لضمان اختيار أفضل العناصر التي تمثل جميع الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ، ورواد أسرة طلاب من أجل مصر ومشرفي الأسرة.

وأوضح الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضوابط الانتخابات التي بدأ فتح باب الترشح لها اليوم 14 نوفمبر إبتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر ، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر.

وسيتم تلقى طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، فيما يتم فحصها يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتتبعها جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

وتفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم ، كليات الجامعة للاطمئنان على سير إجراءات عملية الترشح الإلكتروني للانتخابات بسلاسة وشفافية ، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب في يومها الأول.

يُذكر أن اتحاد طلاب جامعة دمياط يلعب دورًا محوريًا في تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة، والعمل على تحسين بيئة الدراسة وتلبية احتياجات الطلاب، مما يجعل هذه الانتخابات حدثًا بالغ الأهمية في الحياة الجامعية.