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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعد قانونًا لحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال

التشيك
التشيك
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انتهت حكومة جمهورية التشيك من إعداد مشروع قانون لحظر بيع وتقديم مشروبات الطاقة للأطفال دون سن 15 عامًا.

وأوضح وزير الزراعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء التشيكي ماريك فيبورني - في تصريحات له اليوم/الخميس/ - أن الهدف هو حماية صحة الأطفال من الآثار غير المرغوب فيها لمختلف المنشطات.

وأضاف أنه لا يزال يتعين على البرلمان في براغ الموافقة على مشروع القانون والذي يفرض حظرًا عامًا على بيع مشروبات الطاقة في المدارس والمرافق الصحية ودور الأطفال.

من جانبها، انتقدت الجمعية التشيكية لمصنعي المشروبات غير الكحولية القرار، وتحدث رئيسها ميشال ديتيرت عن "تقييد لا معنى له لحرية ريادة الأعمال".

يشار الى أن مشروبات الطاقة تحظى بشعبية كبيرة في جمهورية التشيك منذ سنوات ويتم تسويقها بشكل مكثف، وهي غالبا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين.

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