خيري بشارة: أجدد طاقتي بالقراءات الجديدة

تحدث المخرج خيري بشارة عن الطريقة التي يخرج بها من المشاعر السلبية، وذلك خلال الندوة المنعقدة له في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاليا.

وقال المخرج خيري بشارة، إن بعض الأوقات تكون لدي لحظات من الملل، فأشعر أنني فعلت كل شئ، وأجدد طاقتي ونشاطي بالقراءة والنصوص الجديدة التي تشعرني بالاختلاف والتجدد.

وأضاف": دائما التفكير الإيجابي هو المخرج بالنسبة لي من فترات الجمود أو الثبات التي تمر علي ربما تطول أحيانا ولكن أعود للواقع من جديد".



و يتحدث خلال الندوة المخرج خيري بشارة، والفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي إفريقيا عدلي توما، ويديرها المخرج عمر الزهيري.

و تتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و كرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كماتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.