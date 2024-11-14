علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري.. احذرها

مرض السكري من أخطر الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحة الإنسان، وينتج بشكل أساسي عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ويصنف مرض السكري إلى نوعين رئيسيين، لكل منهما آلية تأثير خاصة على الجسم. النوع الأول، وهو الأقل شيوعاً، يعتبر حالة مناعية ذاتية؛ حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، مما يؤدي إلى نقص حاد في مستوى الإنسولين، وغالباً ما يظهر هذا النوع من السكري في مرحلة الطفولة، مما يجعله يُعرف بـ"سكري الأطفال".

أما النوع الثاني من السكري، فهو الأكثر انتشاراً بين البالغين ويظهر غالباً مع التقدم في العمر، ويحدث هذا النوع عندما ينتج الجسم كمية غير كافية من الإنسولين أو عندما تصبح خلايا الجسم غير قادرة على استخدام الإنسولين بفعالية، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم، ويعدّ هذا النوع من السكري مرتبطاً بنمط الحياة، إذ إن قلة النشاط البدني وزيادة الوزن تساهمان بشكل كبير في ارتفاع معدل الإصابة به

“البوابة نيوز” تقدم علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري، وفقًا لما نشر بموقع “ذا صن”.

وقال الصيدلي بروس غرين أن السكري يترافق مع مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تنبه المصاب إلى ضرورة التشخيص المبكر

وأشار غرين إلى أن من أبرز العلامات الدالة على الإصابة بالسكري هي الأعراض الجلدية الواضحة التي قد تظهر لدى المرضى، ويعتبر تغير لون وملمس الجلد من أبرز هذه العلامات؛ حيث يظهر الجلد بلون داكن حول الرقبة أو تحت الإبطين، ويصبح ذا ملمس ناعم يُشبه المخمل، وتعرف هذه الظاهرة طبياً بتغيرات "الغليكيشن"، وهي عملية غير إنزيمية تسهم في مضاعفات وعائية كبيرة وصغيرة، تؤثر بدورها على صحة المريض.

كما بيّن غرين أن ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على الجلد، أو ظهور نتوءات على العظام من العلامات الجلدية المرتبطة بالسكري، وقد يلاحظ المصاب أيضاً تغيرات في الجلد، تشمل سماكة بعض المناطق، خاصةً حول أصابع اليدين والقدمين، أو جفاف الجلد الذي يسبب حكة، وغالباً ما يظهر هذا الجفاف على الذراعين والساقين والكاحلين، إضافةً إلى الأعراض الجلدية، يرافق مرض السكري علامات عامة أخرى، مثل الشعور بالعطش الشديد، التبول المتكرر خاصةً خلال ساعات الليل، وفقدان الوزن غير المبرر، فضلاً عن الشعور بحكة حول المناطق التناسلية، والتي قد تعود إلى عدوى فطرية متكررة.

ونظراً للمضاعفات الخطيرة التي قد تصاحب مرض السكري إذا لم يُعالج، ينصح غرين كل من يلاحظ هذه الأعراض بزيارة الطبيب لتأكيد التشخيص والحصول على العلاج المناسب، فالتشخيص المبكر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في إدارة السكري وتقليل آثاره السلبية على صحة المريض، وتبقى الوقاية من خلال اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، أمراً أساسياً للحد من خطر الإصابة بمرض السكري بنوعيه.