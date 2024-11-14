خيري بشارة: نهاية فيلم "العوامة رقم ٧٠" أعيد كتابتها كثيرا

عرض جزء من فيلم "العوامة رقم ٧٠" للنجم أحمد زكي والمخرج خيري بشارة، خلال الندوة المنعقدة للثاني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاليا.

وعلق المخرج خيري بشارة على العمل وقال أن نهايته تم إعادة كتابتها كثيرا، حتى تخرج بهذا الشكل، وهي من أغرب نهايات الأفلام.

وتابع خيري: دائما ما يشغلني في أفلامي أن تتقدم بلدي وتزدهر ودائما تتطور للأفضل.

ويتحدث خلال الندوة المخرج خيري بشارة، والفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي إفريقيا عدلي توما، ويديرها المخرج عمر الزهيري.

وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كماتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.