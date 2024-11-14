تجديد حبس مسجل خطر وشريكه بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس مسجل خطر لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك" بدائرة قسم شرطة بدر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته "مقص حديدى – كمية من الأسلاك الكهربائية" مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيء النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية “متحصلات وقائع السرقة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.