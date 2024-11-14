الشحوب وتساقط الشعر.. أعراض نقص فيتامين "ب 12" لدى السيدات والوقاية منه

يُعد فيتامين ب 12، من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وله تأثير كبير على الطاقة والنشاط الذهني، ويعتبر النساء أكثر عرضة لنقص هذا الفيتامين لأسباب تتراوح بين العادات الغذائية، والحمل، والتقدم في العمر، وأسباب صحية أخرى، فنقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والمضاعفات التي تؤثر على نوعية حياة المرأة.، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أعراض نقص فيتامين ب 12، واتباع طرق الوقاية لتجنب مخاطره، وفقًا لما نشره بموقع "news 18".

أعراض نقص فيتامين ب 12 لدى النساء

1- الإرهاق العام وفقدان الطاقة: يعد الشعور بالإجهاد الدائم وانخفاض الطاقة من أبرز العلامات التي تدل على نقص فيتامين ب 12، حيث يؤدي النقص إلى ضعف في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء.

2- مشكلات في الجهاز العصبي: قد يسبب نقص فيتامين ب 12 تلفًا في الأعصاب مما يؤدي إلى وخز أو تنميل في الأطراف، خاصةً اليدين والقدمين، بالإضافة إلى ضعف في التوازن وقد يؤدي إلى صعوبة في المشي.

3- ضعف التركيز والذاكرة: يؤثر النقص الحاد في هذا الفيتامين على الوظائف الإدراكية والذاكرة، مما يسبب صعوبة في التركيز، والنسيان المتكرر، ويؤدي أحيانًا إلى تغيرات مزاجية قد تصل إلى الاكتئاب.

4- شحوب الجلد: يؤدي نقص الفيتامين إلى اضطراب في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يجعل البشرة تبدو شاحبة أو صفراء.

5- تأثر الشعر والبشرة: في بعض الحالات، يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تساقط الشعر وبهتان البشرة، كما قد يتسبب في ظهور تقرحات في الفم.

طرق الوقاية من نقص فيتامين ب 12

لحسن الحظ، يمكن الوقاية من نقص فيتامين ب 12 من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، واتباع بعض الإجراءات الوقائية:

1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12: يعد الفيتامين متوفرًا في العديد من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، ويمكن للنباتيين تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 مثل الحبوب المدعمة وحليب الصويا المدعم.

2- مكملات فيتامين ب 12: في بعض الحالات، وخاصة لدى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في امتصاص الفيتامين من الطعام بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي أو بسبب تقدم العمر، قد تكون مكملات فيتامين ب 12 ضرورية تحت إشراف طبي.

3- الفحوصات الدورية: من المهم إجراء فحوصات دورية لمستويات فيتامين ب 12 خاصةً للنساء في مراحل حياتية تتطلب اهتمامًا غذائيًا إضافيًا، مثل فترات الحمل والرضاعة وبعد انقطاع الطمث.

4- استشارة الطبيب: إذا ظهرت أي من الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب 12، ينصح بمراجعة الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة واتباع العلاج المناسب.