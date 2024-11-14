أمانة صناعة المحتوي بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها الفترة المقبلة

عقدت أمانة صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام حسين، اجتماعها التنظيمي الأول، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد زكي الوحش، أمين الصحة والسكان المركزي، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين لأمانة صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة،

واستعرض الاجتماع التنظيمي الأول للأمانة، عدد من ملامح خطة العمل، من أبرزها، إطلاق برنامج تدريبي لأمناء صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالمحافظات، ومتابعة وتوثيق الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى خطة جمع بيانات مؤشر التأثير المجتمعي لأعضاء ونواب الحزب.

وتحدث النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، عن أهمية صناعة المحتوى والمهارات التقنية المرتبطة بها، فضلا عن التأثير المتنامي للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، اعتبر النائب هشام حسين، أمين صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي المركزي، صناعة المحتوى بمثابة بناء جسور المعرفة والفهم بين الأفراد والثقافات، لافتا إلى أهمية تحديد الهدف من صناعة المحتوي ثم تحديد الجمهور المستهدف بدقة لضمان الوصول الفعال والمؤثر.

كما قدم الدكتور محمد زكي الوحش، أمين الصحة والسكان المركزى، عدد من المقترحات التي تربط بين الأمانتين، عن طريق تقديم خدمات صحية للمواطنين من خلال آليات البث المباشر.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور من أعضاء هيئة مكتب الأمانة، بشأن آليات تعزيز العمل في الفترة المقبلة.