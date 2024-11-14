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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل وسيدة إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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أمرت جهات التحقيق، بإحالة  عاطل وسيدة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة للمحاكمة، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالأجهزة الحكومية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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