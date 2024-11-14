خيري بشارة: أحد المعجبين أصيب بذبحة صدرية بعد مشاهدة "يوم حلو ويوم مر"

تحدث المخرج خيري بشارة عن النقلة التي حدثت في نوعية أفلامه وتقديمه فيلم "كابوريا"، خلال الندوة المنعقدة له حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال خيري: بعد تقديم ٤ أفلام شعرت أنني لن أضيف في اتجاه معين، بعد فيلم "يوم حلو ويوم مر" فكان علي أن أبحث عن طريق آخر، أتحدث عن التمرد والفروق الطبقية في معظم أعمالي، وأحد المعجبين قال لي بعد مشاهدة فيلم "يوم حلو ويوم مر" أعجب به ولكنه أصيب بذبحة صدرية، وهذا ألمني.

وتابع بشارة: وفيلم كابوريا كان بداية مرحلة ثانية، كانت مشاهد في عقلي غير مكتملة، وإن كانت الرؤية مكتملة لن أنفذه، دائما تكون أفكارا تريد أن نعمل عليها.

واستطرد خيري بشارة: الأفلام دائما بالنسبة لي قبل أن أنفذها تكون صور غامضة، وهي طريقة أن أقدم عالم، أنا شاهدت عالم مختلف عن الأثرياء وما يحدث وجسدت بعضه في كابوريا، البعض كذبني، ولكن في الواقع درجات أكثر من العوالم الغريبة.



ويتحدث خلال الندوة المخرج خيري بشارة، والفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي إفريقيا عدلي توما، ويديرها المخرج عمر الزهيري.

وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كماتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.