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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يهاجم مستوطنات إسرائيلية بسرب من المسيرات

عناصر من قوات حزب
عناصر من قوات حزب الله اللبناني
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أعلن حزب الله اليوم عن شن هجوم باستخدام طائرات مسيرة على مستوطنة إسرائيلية في شمال الأراضي المحتلة، حيث أشار إلى أن العملية استهدفت عدة مواقع وأصابت أهدافها بدقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم تضمن إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية باتجاه مستوطنة "عين يعقوب"، مما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.

وفي حادثة منفصلة، أكد الحزب تنفيذ هجوم مماثل على مستوطنة أخرى، حيث تم توجيه مجموعة إضافية من الطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة.

وأسفرت هذه العملية أيضًا عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.

من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي بإصدار تحذيرات لسكان بعض المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبًا بإخلاء المباني على وجه السرعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تزداد التحركات العسكرية والإنذارات بشكل متكرر.

حزب الله الطائرات المسيرة بيروت