برلمانية ترفض تحويل دعم الخبز إلى نقدي: "الفلوس مش هتكفي شراء العيش"

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رفضها التام لتحويل دعم الخبز إلى نقدي، وسياسات الحكومة في إسقاط الدعم عن المواطن تدريجيًا.

وأوضحت “الجزار”، أن الدولة ستصرف للمواطن 175 جنيهًا بديلا للسلع، في حالة تطبيق منظومة الدعم النقدي، متسائلة: “كيف تكفي هذه الحصة السلع والخبز حال شراءه بسعر السوق الحر؟”.

وتابعت عضو مجلس النواب في تصريحات لها: “الفلوس اللي هياخدها المواطن نصفها مش هيكفي العيش"، موضحة، أن حصة الفرد من الخبز 5 أرغفة يوميًا بعدد 150 رغيف شهريًا، وفي حالة تحويل دعم الخبز إلى نقدي كم سيحصل المواطن من الحكومة كـ فارق سعر؟ في حين أن وزارة التموين تعمل على تحويل الدعم العيني إلى نقدي وتمنح المواطن حصة نقدية ما بين 150 إلى 175 جنيهًا، نصفها سيتم صرفه على السلع الأساسية، ولا تكفي حصته من الخبز إذا اشتراه بسعر السوق على أقل تقدير جنيه أو 90 قرشًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت في وقتِ سابق، تحويل منظمة الدعم من عيني إلى نقدي، إذ سيتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية لضمان توافر جميع السلع التي يمكن للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي للتموين اختيارها، حيث تتمكن من صرف ما تحتاجه من سلع ضمن الحدود المالية المخصصة لها.

وأوضحت أن المواطن سيشتري حصته من المجمع الاستهلاكي بنفس سعر السوق الحر، أو من أي متجر حسب رغبته، وسيحصل على فرق سعر السلع من الحكومة.