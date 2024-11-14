"فيفا" يكشف عن تصميم جديد لكأس العالم للأندية 2025.. فيديو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، رسميًا عن التصميم الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإعلان عن توسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقًا، في خطوة تاريخية يسعى “فيفا” من خلالها لجعل البطولة أكثر شمولية وتنافسية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

تصميم كأس العالم للأندية 2025

صُممت الكأس الجديدة بالتعاون مع دار مجوهرات عالمية، وتميزت بتفاصيل معقدة تعكس تاريخ كرة القدم العريق.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، بأن هذه الكأس تستحق بطولة عالمية بهذا الحجم والشهرة، مؤكدًا أنها ستكون رمزًا للفائز وأيقونة لكرة القدم العالمية.

ومن المقرر أن تشهد مدينة ميامي الأمريكية إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الخامس من ديسمبر المقبل، حيث تقسم الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويشهد مونديال الأندية 2025، مشاركة أبرز الأندية الأوروبية وأمريكا الجنوبية، حيث يشارك كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جرمان عن أوروبا، بينما تمثل أمريكا الجنوبية فرق مثل بوكا جونيورز وريفر بلايت وأتلتيكو مينيرو وبوتافوجو.

ويأتي ذلك، بجانب مشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا، الذي يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد لأول مرة، بعدما شارك في البطولة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.