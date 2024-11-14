محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات واسعة لـ 27 قيادة محلية

فى أكبر حركة محليات شاملة ضمن رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع المطالب الجماهيرية بتحسين الأداء ، وتحقيق طموحات الشارع الأسوانى أعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات واسعة وشاملة لـ 27 قيادة محلية على مستوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونوابهم ، وسكرتيرى الوحدات المحلية .

حركة المحليات الشاملة شهدت تغييرات كبيرة فى قيادات الأدارة المحلية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن حركة المحليات الشاملة شهدت تغييرات كبيرة فى قيادات الأدارة المحلية بعد إجراء تقييم شامل خلال الأشهر الماضية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى ، وفى ظل التكليفات المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

ولفت إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك فى تحسين مستوى معيشتهم .

وكشف محافظ أسوان أن القيادات المحلية تم إختيارها بعيداً عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين ، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والإلتزام الإدارى والشخصى من خلال الجهات المعنية .

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة المستمرة لمستوى الأداء للقيادات المحلية ليصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان فى جميع المجالات .

وهذا وقد شملت الحركة ندب إبراهيم سليمان لوظيفة رئيس لمركز ومدينة أسوان ، وطه حسين رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو ، وعاطف كامل رئيساً لمركز ومدينة إدفو ، وأشرف فكرى رئيساً لمدينة البصيلية ، ومحمد جلال رئيساً لمدينة الرديسية ، وشوقى مصطفى رئيساً لمدينة السباعية ، فيما تم ندب إبراهيم محمد محمود نائباً لرئيس مركز ومدينة أسوان ، وأشرف الأمير نائباً لرئيس مركز ومدينة دراو ، ورجب جابر نائباً لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، ومحمد عبادى نائباً لرئيس مركز ومدينة إدفو ، وأحمد تاج الدين نائباً لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، بينما تم ندب مايكل رفعت سكرتير لمركز ومدينة أسوان ، وهيثم محمد سكرتير لمركز ومدينة كوم أمبو ، وأحمد جلبى سكرتير لمركز ومدينة إدفو ، ومحمد تكرونى سكرتير لمركز ومدينة دراو ، ومايسة حسن سكرتير مركز ومدينة نصر النوبة ، ونور حسانين سكرتير لمدينة أبو سمبل السياحية ، وأبو الحسن مهلل سكرتير لمدينة الرديسية ، وخليل محمد خليل سكرتير لمدينة كلابشة ، ومحمد أبا زيد سكرتير لمدينة السباعية ، وأسماء عبد الباسط سكرتير لمدينة البصيلية ، وكذلك ندب فاطمة صالح رئيساً لحى الصداقة الجديدة ، ومحمد ربيع رئيساً لحى غرب مدينة أسوان ، وأحمد عبد الراضى رئيساً لحى جنوب مدينة أسوان ، ومحمد حسين رئيساً لحى شرق مدينة أسوان ، وكذا حمدى يس رئيساً لقرية غرب أسوان ، فضلاً عن ندب سيد مدنى للعمل مديراً لوحدة التنمية الريفية بالمحافظة .