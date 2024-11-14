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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. منتج "أشغال شقة" يعلن بدء تصوير الجزء الثانى

مسلسل اشغال شقة
مسلسل اشغال شقة
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أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل أشغال شقة ، والذى من المقرر انطلاقه في رمضان ٢٠٢٥، وذلك بعد ما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا رمضان الماضى.

ونشر" أبو الفتوح" صورة من “كلاكيت” تصوير العمل وعلق: “بسم الله توكلنا على الله.. أشغال شقة ٢ في رمضان ٢٠٢٥، بإذن الله”.

مسلسل الـ 15 حلقة

  مسلسل “أشغال شقة”، ينتمى الى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين ومحمد عبد العظيم والكثير من النجوم وضيوف الشرف وينتجه عبد الله أبو الفتوح.

 وتدور أحداث في إطار كوميدي حول طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي ويتعرض لمواقف كوميدية ومواقف أخرى كارثة بسبب المساعد الخاص به الذي يورطه في أزمات عدة، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي وأشاد به الجمهور والنقاد.

المنتج عبد الله أبو الفتوح مسلسل أشغال شقة رمضان ٢٠٢٥ “كلاكيت