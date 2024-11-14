بسبب خلافات عائلية.. تشويه وجه شاب بماء النار في مصر القديمة

بدأت نيابة مصر القديمه الجزئية، التحقيق في واقعة تعرض شاب لحروق بالوجه والرقبة نتيجة خلافات عائيلة مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة.



كشفت تحقيقات النيابة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونيت بينهم مشاجرة تركت علي إثرها الزوجه منزل الزوجية.

واضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار علي وجهه مما اصابه بحروق بالوجه والرقبة، ولازال يتلقي العلاج داخل المستشفي.

بدأت الواقعه بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمه، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، واصابته، وبالانتقال وللخص تبين صحة الواقعه وتم نقل المجني عليه للمستشفي لتلقي العلاج بالقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعه، وحرر محضر رسمي واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.