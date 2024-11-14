بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي..أحمد عز : أرفض أن يكون الشكل والوسامة هما بوابة النجومية

رفض أن يكون شكلة ووسامته هما البوابة الاولى لنجوميته

اهتم بأدوات الفنان وروحه وماذا سيقدم للناس عقب تكريمه وحصوله على جائزة فاتن حمامة بالقاهرة السينمائي الدولي

تعرف على أسباب نجاح أحمد عز من خلال تصريحاته بأولى ندوات المهرجان

ملاكى إسكندرية كوبرى انطلاقته الفنية ورفض كتابه اسمه قبل نور الشريف فى مسجون ترانزيت..

فلسفة واضحة "اى حد هيفيده فى شغله وفنه مش ممكن يقول له لاء ".. يتمنى تقديم شخصيات تاريخية وإسلامية وخناقته مع نور الشريف تبرز نبل اخلاقه وحسن تقديره للاجيال السابقه

اعترف أنه في بداية مشواره الفنى، كان يتم ترشيحه للأعمال من المخرجين بناء على وسامته وشكله، لكنه طوال الوقت كانت لديه قناعة بأن أدوات الفنان وطريقته أهم من شكله، بالإضافة إلى روحه وما يوجد بداخله ويستطيع من خلاله تقديم شيئً يعجب الجمهور.

من هنا انطلق فى تحقيق نجوميته؛ حيث يعد فيلم ملاكى اسكندرية الكوبرى لنجوميته على حد وصفه وتعبيره ليقدم بعده العديد من الاعمال الناجحة مثل الشبح ومسجون ترانزيت والمصلحة وكيرة والجن

انه ابن من ابناء " ولاد رزق" النجم احمد عز الذى كرمه امس مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال٤٥ وحصل على جائزه فاتن حمامه للتميز

ترصد البوابه ابرز محطاته الفنية

احمد عز دائما خلال حواراته السابقة يصر ان يعترف بفضل الآخرين عليه بمشواره الفنى وهذا شىء اصيل وجميل عندما يكون فى الإنسان ايا كان فنان او غير فنان كما ان عز يؤكد ان لديه رؤيه فى الفن حيث صرح خلال ندوته النقاشية التى اقيمت اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية ان الفنان مطلوب منه أن يثقف الناس، مشيرا إلى انه كان يحاول تقديم عمل فني يعتمد على الثقافة بفكرة قوية إضافة إلى عنصر التسلية» متمنيا ان تعيش احلامه ويكون امتداد للأجيال السابقة

من خلال تصريحات النجم احمد عز بندوته التى قيمت اليوم الخميس نكتشف ان الاشخاص المهمين فى حياته وكانوا سببا فى نجاحه هم والدته ودعواتها له ونصائح الزعيم عادل امام له بالالتزام واختيار الورق وايضا المخرج علي عبد الخالق الذي رشحه لفيلم الكرامه وقال له لكى تكون ناجحا ومميزا عليك بالالتزام فهو اول طرق النجاح ولم ينس احمد عز دور المخرج جمال عبد الحميد الذي منحه فرصة للتمثيل حينما ذهب إليه محبطا وقال لجمال عبد الحميد الذى كان يعمل مونتاجا في جاردن سيتي بذلك الوقت انه يرغب فى التمثيل ومنحه دور صغير في مسلسل زيزينيا فكان له فضل كبير عليه

ذكر ايضا "عز" دور المخرجه ايناس الدغيدى الذى رشحته فى فيلم كلام الليل ولكنها لفتت نظر الى ضروره دراسه التمثيل ورشحته بعدها لمذكرات مراهقه في دور البطوله امام هند صبري

كشف عز عن خناقته مع النجم نور الشريف وقال " اشتغلت مع النجم نور الشريف فى فيلم مسجون ترانزيت و كان فيه خناقة عاوز يكتب اسمى على الافيش الاول واقوله ازاى بس لا يمكن قد ايه كان جميل و عظيم و استفدت كتير منه، وفى الفيلم والدتى اتوفت وكنت عاوز اصور المشاهد كلها لانه فيه ابنى بيموت و احزان كتير بس فضلت تعبان بعد الفيلم 6 شهور".



واعرب عن تطلعه لتقديم شخصيات تاريخية وإسلامية بدعم من بلده مصر لأنها شىء مهم وأيضا تقديم روايات كثيرة وتحويلها لأفلام مشيرا إلى انه خلال عمره حتى الآن قدم مسلسل أبو عمر المصري وفيلم كيرة والجن، ويتمنى تحويل المزيد من الروايات، حيث يحسد نجوم زمان على تقديمهم عدد كبير من الروايات



كشف أحمد عز ان فيلم كيرة والجن حقق 130مليون جنية لافتا الى انه لديه فلسفه ورؤي لمستقبله الفنى فقد عرضت هيئة الترفية عليه تكلفة فيلم ولاد رزق 12 مليون دولار والفيلم حقق 25 مليون دولار فى العالم مؤكدا ان اى حد هيفيده فى شغله واعماله مش ممكن يقوله لا ".

واستند الى اننا كنا بنعمل أفلام بدعم من روتانا وart والسعودية ومصر والإمارات وكل بلاد العرب أوطان وفاكر عبد الحليم حافظ فى لقاء قال تحيا العروبة كلنا واحد".

أحمد عز من مواليد 23 يوليو 1971 ظهر لأول مرة مع المغنية أصالة في كليب «لما جت عينك في عيني»، وظهر أيضاً بمشهد صغير في فيلم كلام الليل للمخرجة إيناس الدغيدي، التي أتاحت له الفرصة فيما بعد للقيام ببطولة فيلم مذكرات مراهقة.

في عام 2003، شارك عز في بطولة مسلسل ملك روحي بجانب يسرا. ومن هنا بدأت انطلاقته، حيث شارك في 4 أفلام في عام 2004 وهي: حب البنات، وسنة أولى نصب، وشباب تيك أواي، ويوم الكرامة. وفي عام 2005، شارك في فيلم الباحثات عن الحرية مع داليا البحيري.

في نفس العام، قدم دورًا بعيدًا عن الأدوار الرومانسية في فيلم ملاكي إسكندرية، حيث تمرّد علي الأدوار الرومانسية التي حاول الكثير من المخرجين حصره في قالبها، ومن وقتها اتجه إلي أفلام الأكشن والإثارة.

تميز عز بتنوعه في أدواره، حيث قدم أدوارًا جمعت بين الرومانسية، والكوميديا، والإثارة مثل دوره في الرهينة عام 2006.

وفي العام التالي، قدم واحدا من أنجح أدواره علي الإطلاق في فيلم الشبح. وفي عام 2008، قدم فيلم مسجون ترانزيت، وظهر كضيف شرف في سيت كوم العيادة.

في عام 2009، قدم فيلم بدل فاقد مع منة شلبي، وقدم مسلسل الأدهم. وفي عام 2010، ظهر كضيف شرف بفيلم الثلاثة يشتغلونها.

قدم عز فيلم 365 يوم سعادة في عام 2011. وفي 2012، أُطلق فيلمان له معاً في نفس الوقت، وذلك بسبب تأخر إطلاق أحدهما بسبب الثورة. هذان الفيلمان هما المصلحة وحلم عزيز.

في عام 2013، قدم فيلم الحفلة، كما ظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم هاتولي راجل، ولعب شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الرسوم المتحركة أمير ورحلة الأساطير.

وقدم في رمضان 2014 مسلسل الإكسلانس. وفيلم ولاد رزق عام 2015. وفيلم الخلية عام 2017. ومسلسل أبو عمر المصري في رمضان 2018، وهو مُقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب عز الدين شكري فشير.

قدم عز فيلمي الممر وولاد رزق 2 عام 2019. ولعب دورًا رئيسيًا بشخصية علاء الدين في مسرحية تحمل نفس الاسم في نفس العام.

في عام 2021، ظهر بشخصية سيف العربي في مسلسل هجمة مرتدة كدور رئيسي، والاختيار 2 كضيف شرف. كما قدم فيلم العارف في نفس العام. وقدم 3 افلام في عام 2022 هم: كيرة والجن وفي الحب والحياة والجريمة. وظهر في مسلسل الاختيار 3 في نفس العام.