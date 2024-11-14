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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب البحرين يسقط أمام الصين بهدف قاتل في تصفيات مونديال 2026

مباراة البحرين ضد
مباراة البحرين ضد الصين
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سقط منتخب البحرين في فخ الهزيمة أمام الصين بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت المباراة إثارة كبيرة وندية من كلا الفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة على كلا المرميين، قبل أن يحسمها المنتخب الصيني في اللحظات الأخيرة.

مباراة البحرين ضد الصين

وخطف منتخب الصين الثلاث نقاط من البحرين بهدف قاتل، حيث جاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 91+1 عن طريق اللاعب تشانج يونينج، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله وانج هايجيان ليسدد الكرة في شباك الحارس البحريني.

بهذا الفوز، رفع منتخب الصين رصيده إلى 6 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال 2026، فيما تجمد رصيد البحرين عند 5 نقاط في المركز الخامس.

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