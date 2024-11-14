١٢٦١ طالبا وطالبة ترشحوا في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوي كليات الجامعة، حيث بلغ عدد المتقدمين من الطلبة ٦٤٨ ومن الطالبات ٦١٣ ليصبح العدد الإجمالي للطلاب الراغبين في الترشح ١٢٦١.

وأكد رئيس الجامعة ، أن عملية التقدم والترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية تمت في هدوء تام وتُجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة والعدل ، ولم تشهد أي اضطرابات، وسارت عملية تسجيل البيانات بسهولة ويسر، قدم خلالها مسؤولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم للطلاب الراغبين في الترشح، وسط إقبال كثيف من الطلاب لأنها بمثابة تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس.

وأشار إلى أن الجدول الزمني الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات يشير إلى فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية 17 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون في اليوم الذي يليه، وفحص الطعون أمناء اللجان ومساعديهم 19 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 21 ، وتقام انتخابات الجولة الأولي 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء الاتحادات الطلابية بالجامعات اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات للعام الدراسي الحالي 26 من نفس الشهر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبة 27 نوفمبر.