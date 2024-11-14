انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس الموافق 14/11/2024، انطلاق فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، وذلك على مستوى الجامعة، حيث بدأ الماراثون بمشاركة أسرة طلاب "من أجل مصر" وتزامنًا مع هذه الفعالية تم التقاط صورة تذكارية مع قيادات الجامعة أمام مبنى قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة، في لفتة تعبيرية عن وحدة وتعاون أفراد الجامعة في هذا الحدث الهام.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور احمد دراج المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور مروة غلاب نائب المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات، والسادة اعضاء هيئة التدريس منسقي اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات.



وخلال اللقاء، أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بتنظيم هذه الفعالية الهامة، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائماً إلى تعزيز المشاركة الفعالة للطلبة في جميع الأنشطة الجامعية، وأن انتخابات الاتحادات الطلابية ليست مجرد حدث انتخابي، بل هي فرصة لبناء شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم.



وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم الممكن للاتحادات الطلابية، كونها جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، والتي تهدف إلى إعداد الطلاب ليس فقط أكاديمياً، ولكن أيضاً اجتماعياً ووطنياً، مؤكداً أن الجامعة ستواصل تعزيز هذه الأنشطة الطلابية في تطوير شخصية الطالب وإعداده للمساهمة الفعالة في المجتمع ، موضحاً أن الانتخابات الطلابية تأتي في إطار دعم الجامعة لتعزيز دور الطلبة في صنع القرار والمشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، بما يساهم في تكوين جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمساهمة الفعالة في المجتمع المصري.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الاتحادات الطلابية تعمل على تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى طلبة الجامعة، فضلاً عن تشجيع روح التعاون والعمل الجماعي مع ضمان كفالة حرية التعبير عن الآراء في إطار التقاليد والأعراف الجامعية.



وفي سياق متصل، صرح الدكتور احمد دراج المنسق العام لأسرة "طلاب من أجل مصر"، بأن الاتحادات الطلابية تعد من التنظيمات الشرعية التي تمثل طلبة الكليات والمعاهد في مختلف الجامعات المصرية، وأن الهدف من الاتحادات هو تنمية القيم الروحية والأخلاقية لدى الطلبة، وترسيخ الوعي الوطني والقومي، وكذلك تعزيز قيمة الانتماء والولاء للوطن.



وعلى هامش أنطلاق انتخابات الإتحادات الطلابية تم عرض فيلم تسجيلي تناول الأنشطة المختلفة التي ينفذها الاتحاد الطلابي، بالإضافة إلى عرض فيلم آخر عن أنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر"، الذي يعكس الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به في تنمية القيم الوطنية والروحية بين طلبة الجامعة.



جدير بالذكر، أن اليوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نفس الشهر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.