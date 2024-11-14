كاتب صحفي: وقف إطلاق النار في لبنان قد لا يتحقق قبل دخول ترامب البيت الأبيض

الخميس 14/نوفمبر/2024 - 06:50 م

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنّ وقف إطلاق النار في لبنان قد لا يتحقق قبل دخول ترامب للبيت الأبيض.

وأضاف "أبو شامة"، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ لبنان يعيش الساعات الأخيرة ما بين أمرين متناقضين، الأول هو استراتيجية الضاحية، والثانية هدية ترامب.

وتابع، أن استراتيجية الضاحية طبقتها قوات الاحتلال على لبنان في حرب 2006 ويبدو أنها تريد تكرارها بتركيزها على ضربات صاروخية، وتستخدم السلاح الجو لإحداث دمار كبير، من أجل ردع وإرهاب حزب الل،ه والتأثير بمزيد من الدمار في لبنان على معنويات الشعب اللبناني.

وأوضح، أن هدية ترامب بشرت بها صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم، بأن إسرائيل تنوي بشكل أو بآخر إحلال هدنة، أو وقف القتال في لبنان كهدية تقدمها لساكن البيت الأبيض الجديد في 20 يناير القادم، ويبدو أنها تمهد الأرض خلال الأيام القادمة لتنفيذ هذا الوعد أو هذه الهدية، وهي تصريحات نُسبت من مسؤولين إسرائيليين.