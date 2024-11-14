جامعة أسيوط تُنظم يوماً علميًا عن التمريض والتعايش الصحى مع السُكرى

نظّمت كلية التمريض، اليوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر؛ يوماً علمياً عن " التمريض، والتعايش الصحى مع السُكرى" وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السُكرى تحت إشراف: الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح محمد عبدالله عميد الكلية، والدكتورة ناهد شوكت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة أحمد محمد رئيس قسم التمريض الباطنى، والجراحى.

أشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أهمية اليوم العلمى؛ لنشر الوعي، وتسليط الضوء على مرض السُكرى ومخاطره، وأسبابه، وأعراضه، وأساليب الكشف المُبكر؛ وذلك فى إطار حرص الجامعة على الاحتفال كل عامٍ باليوم العالمى للسُكرى، باعتباره قضية؛ صحية، عامة، عالمية، حرجة، تستلزم إجراءات جماعية وفردية؛ لتحسين الوقاية من المرض وتشخيصه وإدارته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن سوء التغذية، وإهمال الصحة، وعدم ممارسه الرياضة من الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض ، منوهاً عن أهمية التشخيص المبكر، وإجراء التحاليل الخاصة لمرض السُكر بشكل دورى، ومنظم، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " بداية" من أجل بناء إنسان صحى واع مثقف.

وأفادت الدكتورة سماح محمد عبدالله، أن اليوم العلمى يتضمن العديد من الخدمات التثقيفية، والتوعوية؛ لأعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب، عن المرض، وأنواعه، وطرق العناية بالقدم لأصحاب السُكرى، والنظام الغذائى الصحى، وتعلم حقن الأنسولين، وطريقة استخدامه، إلى جانب قياس الضغط، السكر، والوزن، ونسبة الأكسجين بالدم .

شارك فى فعّاليات اليوم العلمى، الدكتورة فاطمة رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حكمت إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

جديراً بالذكر؛ أن فعّاليات اليوم؛ تضمنت تقديم بعض الخدمات الصحية منها: (قياس الضغط- السكر- الوزن- نسبة الأكسجين بالدم- ضربات القلب) لعدد (600) حالة من؛ أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.