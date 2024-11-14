منتخب الكويت يتلقى الهزيمة الثانية في تصفيات آسيا من كوريا الجنوبية

تعرض منتخب الكويت، مساء اليوم الخميس، لهزيمة أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

بدأ المنتخب الكوري المباراة بقوة، حيث تمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب اوه سيهون، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة عشرة، ليعقد الأمور على منتخب الكويت منذ البداية.

مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب الكويت المباراة عازمًا على تقليص الفارق، ونجح في ذلك عن طريق اللاعب محمد دحام الذي سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 60، لكن الفرحة لم تدم طويلًا، حيث أضاف اوه يونج يو الهدف الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية، ليقتل آمال الكويت في العودة للمباراة.

وبذلك، تلقى منتخب الكويت الهزيمة الثانية في تصفيات آسيا، بعد خسارته من عمان برباعية نظيفة في الجولة الثالثة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب الكويت عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما عزز منتخب كوريا الجنوبية موقعه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.