اختيار مشروع بدر الدين للبترول لخفض غازات الشعلة للعرض فى COP29

تأكيدا علي فاعلية جهود قطاع البترول في تنفيذ مبادرات عملية للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، تم اختيار المشروع الرائد لخفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية الذي نفذته شركة بدر الدين للبترول في حقول انتاج الأُبيّض، ومنطقة انتاج بدر ـ٣ بالصحراء الغربية للعرض والمناقشة، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ “COP 29” المنعقد فى أذربيجان فى الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر، باعتباره نموذجاً للمشروعات الوطنية الناجحة في هذا المجال، والتي فازت بجائزة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوي مصر في سبتمبر الماضي .

وسيعرض المهندس أحمد امير صلاح المشروع في فعاليات مؤتمر COP29 ممثلاً عن فريق عمل كبير من أبناء بدرالدين للبترول الذين ساهموا في نجاح تنفيذه بدعم ومتابعة متواصلة من المهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس شامرندرا سينج المدير العام والعضو المنتدب .

ويستهدف المشروع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من غازات الشعلة فى محطات معالجة الغاز بحقول شركة بدر الدين (الأًبيض، بدر-3) حيث تم بنجاح خفض ما يقرب من 140 ألف طن كربون مكافئ سنويا.

كما أدى إلى الزيادة الانتاجية لمحطات المعالجة بمقدار 3.4 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا؛ أى بما يقارب 1.241 مليار قدم مكعب سنويًا.



وقد تم تنفيذ المشروع كاملًا بسواعد أبناء بدر الدين على عدة مراحل ليعكس إلتزام الشركة، وتفانى أبنائها وجهودهم المتواصلة فى تطبيق أفضل الممارسات البيئية وتبنى حلول صديقة للبيئة للمساهمة فى الجهود الوطنية والدولية للحد من تأثيرات تغير المناخ بتقليل الإنبعاثات الحرارية للحفاظ على البيئة.