إيثيدكو تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لدعم خطط التصدير

قامت الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) بتطوير موقعها الإلكتروني بشكله المُحَدَّث وتصميمه المميز ليعكس هوية الشركة، مواكبًا للتطورات الجارية والتغيرات الحديثة، ليصبح شريكًا موثوقًا وواجهة معلوماتية رئيسية للشركة، وقد تضافرت كل الجهود لتطوير الموقع وفق أفضل معايير الجودة بما يساهم في تعزيز مكانة الشركة بين مثيلاتها وإبراز المعلومات الشاملة عن منتجاتها ودعم خططها في تصدير المنتج وفتح أسواق جديدة في السوقين المحلي والعالمي.

تواصل «إيثيدكو» العمل على تطوير موقعها الإلكتروني ليعكس رؤيتها الطموحة، المنبثقة من رسالتها التي تسعى لتحقيق أهدافها نحو الاستدامة، والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ودورها الفعّال في دعم مستقبل أخضر ومستدام، نركز على مصلحة جميع المساهمين والأهداف الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة لموارد مصر من البترول والغاز، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030، ورغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية وتأثيرها على صناعة البتروكيماويات نواصل السعي لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمشاركة في استدامة صناعة البتروكيماويات المصرية لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا، مع الحفاظ على البيئة وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.

يوفر الموقع الجديد بتصميمه العصري تجربة مستخدم سلسة وسريعة، متضمنًا جميع معايير الجودة العالمية التي تعزز مكانة الشركة وتؤكد على تواجدها المتميز إقليميًا ودوليًا. إلى جانب ذلك، يشمل الموقع الجديد أقسامًا لنشاطات الشركة المختلفة وأخبارها، وبروتوكولات التعاون، والشهادات الدولية المعتمدة التي تبرز إنجازات الشركة وتطلعاتها المستقبلية، مع الحفاظ على البيئة وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع وفي هذا الإطار، نفذت «إيثيدكو» مبادرات رائدة في مجالات التعليم والصحة ورعاية الإنسان وتحسين الظروف المعيشية، مما يعكس التزامنا بتحقيق التوازن بين الربحية والتنمية المستدامة.

بهذا النهج المستدام، تثبت «إيثيدكو» قدرتها على التقدم والنمو المستمر، مدفوعة برؤية استراتيجية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التميز نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات، مع سعينا الدائم للابتكار والتطوير لتبقى الشركة في طليعة قطاع البتروكيماويات.