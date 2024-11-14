رمضان 2025.. العوضى يرد على متابع ينتقد مسلسل "فهد البطل" قبل عرضه

رد الفنان أحمد العوضي على أحد متابعيه الذى انتقد مسلسله الجديد "فهد البطل"، قبل عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2025 المقبل، حيث اتهم المتابع “العوضى” بأنه سيكرر نفس قصة مسلسلاته الماضية.

وقال المتابع فى أحد المنشورات: " المسلسل اللي كله تيستستيرون أبو الرجولة والفحولة كلها، هيطلع عايش ف منطقة شعبية وكارف لبنات المنطقة كلها، وبيحب أنتن واحدة فيهم اللي ريحتها جلة، أبوه هيموت وهيكون عايز يجيب حقه، كل حلقة هيضربله خمستاشر واحد عشان دا الطبيعي بتاعه، بيصحى الصبح يفطر مخاصي عشان دي أكلة أي فحل، هيشوف حكمة يفضل يقولها طول المسلسل، وفالآخر هينتصر ويتجوز البنت اللي بيحبها ف الزريبة".

وعلق "العوضي" على منشوره قائلا: "ياعم بالله بالله حصل وهيحصل، بس هيحب أحلى واحدة في المنطقة، واستنى ٣٠ يوم تيستستيرون".