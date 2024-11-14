عمرو دياب يتصدر التريند بعد غنائه "نور العين" بتوزيع جديد

تصدر النجم الكبير عمرو دياب التريند عبر موقع التغريدات القصيرة" اكس" بعد أن خطف الأنظار وهو يغني "نور العين" أمس في حفل افتتاح بيت أزياء إيلي صعب بالرياض.

و أعاد عمرو دياب غناء "نور العين" بتوزيع جديد لتتصدر التريند بعد 28 عاماً من طرحها، حيث نال إعجاب أهم النجوم العالميين في الحفل.

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل على إيقاعات أغنية نور العين، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.

وحضر الحفل نخبة من النجوم العالميين في مقدمتهم سيلين ديون، جينيفير لوبيز، كاميلا كابيلو، وهالي بيري، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الوطن العربي .

وظهر الهضبة بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدى بدلة سوداء، وحرص على تحية الحضور في هذا الحدث الضخم الذي قدم خلاله توزيعا جديدا لـ"نور العين".

يذكر أن النجم عمرو دياب يضع حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد.