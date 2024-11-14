ترشح 233 طالبا وطالبة في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات وبرامج الجامعة، حيث بلغ عدد المتقدمين من الطلبة ١٢٥ ومن الطالبات ١٠٨ ليصبح العدد الإجمالي للطلاب الراغبين في الترشح ٢٣٣

وأكد رئيس الجامعة ، أن عملية التقدم و الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية تمت في هدوء تام على و تُجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة والعدل ، ولم تشهد أي اضطرابات، و سارت عملية تسجيل البيانات بسهولة ويسر، قدم خلالها مسؤولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم للطلاب الراغبين في الترشح، وسط إقبال كثيف من الطلاب لأنها بمثابة تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس.

وأشار إلى أن الجدول الزمني الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات يشير إلى فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر في انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه ، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية 17 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون في اليوم الذي يليه، وفحص الطعون أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس 19 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 21.

وتقام انتخابات الجولة الأولي 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء الاتحادات الطلابية بالجامعات اللجان ومساعديهم على مستوى للعام الدراسي الحالي 26 من نفس الشهر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبة 27 نوفمبر.