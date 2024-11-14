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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصناعة: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار خلال 130 يوماً

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أنه على مدار الـ130 يومًا الماضية تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة قدرها 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الطرح لم يكن يحدث على مدار سنة كاملة، ودفع 1622 مستثمرا مقدم الحجز نسبته 10%، وتم تخصيص 267 قطعة أرض وجرى إرسال رسائل على المحمول بالبريد الإلكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج.

وأوضح، أنه تم إعلان بنتيجة الطرح على المنصة اليوم الثاني والعشرين من سبتمبر 2024،  كما أعلنت الوزارة أنها ستعلن عن النتائج بعد 3 أسابيع، وتلقت المطالب خلال 7 أيام على الخريطة الاستثمارية للمنصة، وجرى التقييم الفني والمالي على مدار أسبوعين، بعد 3 أسابيع جرى الإعلان عن نتيجة الطرح.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل