قرار من النيابة ضد متهم بقتل فتاة بالأميرية

أمرت نيابة الاميرية بحبس متهم قتل فتاه متسولة بسبب تعاطيها المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق ،وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوي تعرفت علي شاب له نفس ظروفها ، وفي يوم الواقعة راها تتعاطي المخدرات مع اخرين فنهرها وتشاجرا سويا وقرر الانتقام منها.



وقال المتهم في اعترافاته، إنه بيت النية للانتقام من الفتاة فانتظر حتي نومها ، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها الا قتيلة.



تلقى قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور علي جثة لفتاة بأحد الشوراع في المنطقة.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور علي جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة،

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.