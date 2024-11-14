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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طبيب يدهس مسنا بسيارته في العجوزة والأمن يتحفظ عليه

أرشيفية
أرشيفية
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على طبيب بشري، دهس مسنا بالمعاش، وتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن بالمعاش عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي قيادة طبيب بشري بمعهد القلب، مما تسبب في وفاة المسن، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على الطبيب والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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