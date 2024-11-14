الأهلي ينافس 4 أندية عربية على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط

يتألق النادي الأهلي مجددًا في سباق جوائز «جلوب سوكر» المرموقة، حيث ينافس بقوة على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط لعام 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر 2024، قائمة الأندية التي تتنافس على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، والتي شهدت تواجد 5 أندية عربية، على رأسها الأهلي.

ويعد الأهلي، هو النادي الوحيد من قارة أفريقيا الذي تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات، حيث يتنافس مع كبار الأندية الخليجية، وهم الهلال واتحاد جدة والنصر من السعودية، بالإضافة إلى العين الإماراتي.

الأهلي يأمل التتويج بالجائزة للمرة الثانية

ويأتي ترشح الأهلي لجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، بعد موسم استثنائي حقق فيه العديد من الإنجازات، حيث توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس القارات الثلاثة وكأس العالم للأندية.

وسبق أن توج الأهلي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط في عام 2023، وتسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء في حفل جوائز جلوب سوكر.