ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلوب سوكر.. تعرف على قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط

جلوب سوكر
جلوب سوكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب خط وسط فى عام 2024، منافسة شرسة، يتصدرها لاعبو ريال مدريد الإسبانى.
ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ 15.
و ينافس فريق ريال مدريد الإسبانى على تلك الجائزة بثلاثة لاعبين على رأسهم توني كروس، وجود بيلينجهام وفالفيردي.
وجاء القائمة المرشحة للجائزة كالتالى:
1- توني كروس لاعب ريال مدريد 
2- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد 
3- فالفيردي لاعب ريال مدريد
4- نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان
5- هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر ميلان
6- داني أولمو لاعب برشلونة
7- كول بالمر لاعب تشيلسي
8- رودريجو لاعب مانشستر سيتي
9- فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان
10- فلوريان فريتز لاعب باير ليفركوزن 
11- جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن.
 

جلوب سوكر حفل جوائز جلوب سوكر جلوب سوكر لأفضل لاعب خط وسط أفضل لاعب خط وسط توني كروس جود بيلينجهام ريال مدريد