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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نور فخري: مهرجان القاهرة السينمائي نجمة تضئ في سماء الشرق الأوسط

نور فخري
نور فخري
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وصفت الفنانة نور فخري ،مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه نجمة تضئ في سماء الشرق الاوسط ، وليس في القاهرة فقط ، مشيرة إلى أنه مهرجان دولي له مكانته الكبيرة في المنطقة العربية والدولية ، وعلينا كمصريين أن نفخر به . 

 

وأضافت نور في تصريحات صحفية عقب حضورها حفل الافتتاح ، أنها تترقب فعاليات المهرجان كل عام ، حيث تحرص دائماً على متابعة الفعاليات من مشاهدة الافلام وحضور الندوات ، مؤكدة ان هذه الفعاليات ثرية للغاية وتفيد أي فنان يسعى للتطور والاستمرار في هذه المهنة . 

 

وكانت نور قد حرصت على رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووضع شعار خريطة دولة فلسطين ، في رسالة للعالم أجمع بمساندة الشعب المصري للقضية الفلسطينية . 

 

وكانت الفنانة نور فخرى ، قد حرصت على تقديم واجب العزاء ، في رحيل الفنان مصطفى فهمي، ولم تتمالك نور نفسها، حيث انهارت بالبكاء حزناً على رحيله .

 

وقالت في تصريحات صحفية، انها شاركت معه في بطولة مسلسل ، “مملكة يوسف المغربي” ، وجسدت شخصية ابنته المقربة منه ، مشيرة أنها كانت تشعر بانه مثل والدها تماماً ،  بسبب حسن معاملته لها أثناء تصوير العمل ، كما كان يشجعها دائماً وتنبأ لها بانها ستكون من نجمات المستقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي نور فخري مصطفى فهمي