نور فخري: مهرجان القاهرة السينمائي نجمة تضئ في سماء الشرق الأوسط

وصفت الفنانة نور فخري ،مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه نجمة تضئ في سماء الشرق الاوسط ، وليس في القاهرة فقط ، مشيرة إلى أنه مهرجان دولي له مكانته الكبيرة في المنطقة العربية والدولية ، وعلينا كمصريين أن نفخر به .

وأضافت نور في تصريحات صحفية عقب حضورها حفل الافتتاح ، أنها تترقب فعاليات المهرجان كل عام ، حيث تحرص دائماً على متابعة الفعاليات من مشاهدة الافلام وحضور الندوات ، مؤكدة ان هذه الفعاليات ثرية للغاية وتفيد أي فنان يسعى للتطور والاستمرار في هذه المهنة .

وكانت نور قد حرصت على رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووضع شعار خريطة دولة فلسطين ، في رسالة للعالم أجمع بمساندة الشعب المصري للقضية الفلسطينية .

وكانت الفنانة نور فخرى ، قد حرصت على تقديم واجب العزاء ، في رحيل الفنان مصطفى فهمي، ولم تتمالك نور نفسها، حيث انهارت بالبكاء حزناً على رحيله .

وقالت في تصريحات صحفية، انها شاركت معه في بطولة مسلسل ، “مملكة يوسف المغربي” ، وجسدت شخصية ابنته المقربة منه ، مشيرة أنها كانت تشعر بانه مثل والدها تماماً ، بسبب حسن معاملته لها أثناء تصوير العمل ، كما كان يشجعها دائماً وتنبأ لها بانها ستكون من نجمات المستقبل.