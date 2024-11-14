محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحطة الرمل

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية شملت أحياء وسط وغرب، وبنطاق حي وسط تفقده "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" المقام اليوم من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج سينما أمير بمحطة الرمل ، لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة.

هذا وأكد محافظ الإسكندرية أن السوق يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٢٠ عارض لبيع السلع الأساسية من زيت و سكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم و الدواجن والخضروات؛ مضيفاً بأن السوق به سيارات خدمات متنقلة لتقديم خدمات شركة مياه الشرب، و خدمات المركز التكنولوجي كما أن مديرية الشئون الصحية وفرت أطباء لتقديم الخدمات الصحية لرواد السوق من قياس ضغط و سكر بالإضافة إلى توعية رواد السوق بالمبادرات الرئاسية مثل : مبادرة ١٠٠ مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة.



وفي السياق ذاته، أوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد ما شهده من استحسان المواطنين وإقبالهم على السوق فإنه من المقرر إقامته كل يوم خميس في المكان ذاته، كما ثمن سيادته التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة في إقامة سوق اليوم الواحد.

لافتًا إلى أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية و وزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، وإتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي ، ومؤسسة كامبنيا ميكا ، وإتحاد سوق المزارعين العالمي.



وخلال الجولة التفقدية بنطاق حي وسط ، وجه سيادته بإزالة كافة اشغالات الطريق الخاصة بالمحال و كذلك معيقات حركة المارة على الرصيف بمحطة الرمل بمحيطة الترام، كما استمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين الخاصة استغلال سائقي سيارات الأجرة للمواطنين وتقطيع خطوط والسير وزيادة اشغالات الطريق بمنطقة لاجتيه حيث وجه سيادته رئيس الحي بإزالة اشغالات الطريق من الشارع و إعادة الانضباط للمناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

توجه سيادته لتفقد الأرض المخصصة لإقامة مبنى حي غرب بشارع الخديوي بمنطقة مينا البصل والتي تبلغ مساحتها نحو ٢٤٠٠ م ، كما تفقد سيادته مصنع "وستكس" لتصنيع وإنتاج الأقمشة التابع لحي غرب و المكون من طابقين بشارع الخديوي واستفسر عن حجم الإنتاج والمعوقات التي توجه العملية الإنتاجية وكلف سيادته رئيس الحي ومديرة المصنع بعمل دراسة جدوى كامل لتطوير المصنع و رفع كفاءته بأسرع وقت ممكن.