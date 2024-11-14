بسبب الشبورة.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بسبب الشبورة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات بسبب الشبورة المائية نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.