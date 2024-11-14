نائب رئيس الوزراء: منصة مصر الصناعية الرقمية تهدف إلى تخصيص الأراضي بكل شفافية

وجه المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، رسالة طمأنة لكل المستثمرين، بأن الدولة تساعد كل المستثمرين في إنشاء المصانع، وسيذهب المستثمر إلى جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، ويقدم في المنظومة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المنصة تهدف إلى تخصيص الأراضي بكل شفافية ومنتهى النزاهة، ويستطيع أي مستثمر على التقديم بعد معرفة بمساحة الأرض الذي يريدها، وما هو نشاط الأرض، لافتًا إلى أن المنصة بها قطع الأراضي المناسبة لكل المستثمرين.

وتابع: «لو أكثر من مستثمر قدم على نفس الأرض، يتم عمل مفاضلة مالية وفنية بين المستثمرين، لكي تختار الدولة الأفضل بينهم».

وأكد، وجود فرصة لأي صاحب مصنع جاد وملتزم وينتج ولديه عمالة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لو يوجد بجوار مصنعه قطعة أرض خالية، وطلب تخصيصها سيحصل عليها لاستغلالها في الصناعة.

وواصل: "وجدنا بعض المناطق الصناعية التي لا يوجد بها مرافق، أو هناك أعطال كثيرة بالمرافق الموجودة، وشوفنا فكرة المطور الصناعي وهي شيء رائع جميل وبه أمن وصيانة ونظافة، فقولنا نطبق فكرة المطور الصناعي وخاصة في صعيد مصر".