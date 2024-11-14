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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بها سيارة ميكروباص من الخلف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على قائد الميكروباص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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