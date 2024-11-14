مهرجان القاهرة يقيم 5 ورش ضمن فعاليات أيام صناعة السينما

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، 5 ورش، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

* الورشة الأولى: "فن تقديم مشاريع الأفلام" من فيلم إندبندنت.

تقام بشراكة مع فيلم إندبندنت وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، من 15-19 نوفمبر 2024، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بميدان التحرير، مع المدربين فاليري كاستيلو مارتينيز، خافيير فوينتيس ليون.

نبذة عن فيلم إندبندنت: فيلم إندبندنت هي منظمة فنية غير ربحية تدعم الاستقلالية الإبداعية في رواية القصص المرئية، وتدعم مجتمعًا من الفنانين الذين يجسدون التنوع والابتكار والرؤية الفريدة. تساعد فيلم إندبندنت صناع الأفلام في إنتاج أفلامهم، وبناء جمهور لمشاريعهم، والعمل على تنويع صناعة السينما.

تنتج فيلم إندبندنت جوائز الروح المستقلة للفيلم، وعروض فيلم إندبندنت، بالإضافة إلى العروض التعليمية ومختبرات صناعة الأفلام والمزيد. يمكن لأي شخص شغوف بالسينما أن يصبح عضوًا، سواء كنت صانع أفلام أو محترفًا في الصناعة أو عاشقًا للسينما.

نبذة عن الورشة: تركز على فن عرض مشاريع الأفلام للمخرجين وهي مقدمة من فيلم إندبندنت بدعم من السفارة الأمريكية، وستوجه هذه الجلسة العملية المشاركين في إنشاء ملف فيلم مقنع وتقنيات عرض فعالة، وسيقدم خبراء الصناعة رؤى حول هيكلة عرض يجذب الانتباه، وفهم ديناميكيات الجمهور، وعرض رؤيتك.

سيتعلم المشاركون أيضًا المكونات الرئيسية لملف فيلم ناجح، بما في ذلك الملخصات والملخصات والمواد المرئية. هذه الورشة ضرورية لصانعي الأفلام الطموحين الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم في العرض ورفع مستوى مشاريعهم.

* الورشة الثانية: "يوم الشباب لصناعة السينما" بالقاهرة

تقام تلك الورشة بشراكة مع راويات التاريخ، يوم 16 نوفمبر، بقاعة اورينتال، في المركز الثقافي بالتحرير.

نبذة عن الورشة: "يوم الشباب لصناعة السينما بالقاهرة: تحقيق حلم فيلمك القصير" هو رحلة سينمائية تحويلية، تقودها المخرجة كوثر يونس، وتقدم الورشة لمن يطمحون إلى صناعة الأفلام منصة لا تقدر بثمن لاستكشاف فن صناعة الأفلام، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء فيلمك القصير.

يبدأ البرنامج بالتعمق في جوهر صناعة الأفلام، والتساؤل عن سبب إبداع صناع الأفلام. سيكتشف المشاركون وفرة الموارد في صناعة الأفلام الحديثة، ويستفيدون من رؤى مخرجين بارزين مثل خيري بشارة لتغذية الشرارة الإبداعية، يركز البرنامج على تحليل الدوافع الإبداعية وإتقان رواية القصص.

وستقوم المخرجة نهى عادل لمشاركة رحلتها الفنية غير التقليدية. بالانتقال إلى مرحلة ما قبل الإنتاج، سيجمع المشاركون الموارد، ويكتشفون استراتيجيات جمع التمويل. سيتم عرض طرق التمويل المبتكرة ورؤى الخبراء من سامح علاء وسوسن يوسف.

وبالانتقال إلى مرحلة الإنتاج، سيتعلم المشاركون استراتيجيات اختيار الممثلين، واختيار المواقع، ونصائح الميزانية. والانخراط في مناقشات مع صناع أفلام حائزين على جوائز مثل عمر زُهيري، وفي الختام، سنتناول توزيع الأفلام، وصياغة خطط مخصصة للوصول إلى الجمهور. يعد هذا اليوم بإشعال إمكانيات لا حدود لها في صناعة الأفلام.

* الورشة الثالثة: "كيف تجعل السيناريو جذاب للمنتجين"

تقام من 15-17 نوفمبر 2024، مع المدربين محمد حسين وحسام الخولي، بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير بالقاهرة.

نبذة عن الورشة: تُهدف الورشة التفاعلية إلى توجيه المشاركين في خطواتهم الأولى لتحقيق أعمالهم من خلال سلسلة من المحاضرات والاجتماعات المكثفة على مدار ثلاثة أيام.

تهدف الورشة إلى مساعدة المشاركين على الوصول إلى جهات الإنتاج والدعم، وفهم ما تبحث عنه هذه الجهات في المشاريع الجديدة، وكيفية تقديم وتطوير السيناريوهات.

تتضمن الورشة ندوات حول مواضيع رئيسية: القراءة الأولية للسيناريو، التنسيق الاحترافي، حماية الملكية الفكرية، إنشاء عرض تقديمي جذاب، صقل الفكرة، التنقل عبر منصات تطوير السيناريوهات، قواعد السلوك في الصناعة، وفهم ما تبحث عنه الشركات.

* الورشة الرابعة: "التمثيل مع مروة جبريل" بالتعاون مع مؤسسة الورشة

يدرب في هذه الورشة مروة جبريل في الفترة من 14 لـ 16 نوفمبر بمسرح الفلكي.

نبذة عن الورشة: تقدم ورشة التمثيل مع المخرجة والمدربة مروة جبريل برنامجًا مكثفًا مدته أربعة أيام في مسرح الفلكي، مصممًا لصقل مهارات الممثلين الطموحين والمحترفين على حد سواء.

وبفضل خبرة مروة جبريل الواسعة في صناعة السينما، سيكتشف المشاركون تقنيات التمثيل الأساسية، وتطوير الشخصية، والأداء أمام الكاميرا. توفر هذه الورشة العملية توجيهًا شخصيًا، مما يساعد الممثلين على الارتقاء بمهنتهم من خلال التمارين العملية وعمل المشاهد.

ومن المقرر أن يشارك الفنان عمرو سعد في اليوم الأخير من الورشة وسيقوم بإبداء ملاحظاته ورؤيته لتطوير الأداء.

* الورشة الخامسة "نقل المعنى من خلال الصوت"

تقام خلال الفترة من 14 لـ 18 نوفمبر مع المدرب الدكتور مونتي تايلور بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير في القاهرة.

نبذة عن الورشة: يسر اللجنة الفولبرايت الثنائية في مصر بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن ورشة عمل حول تصميم الصوت والتحرير، التي يقودها الدكتور مونتي تايلور.

يتميز وسيلة الصوت بقدرتها الفريدة على الاستفادة من تجاربنا لتحفيز خيالنا ومساعدتنا على فهم واقعنا الحالي. في هذه الورشة المكثفة لمدة ثمانية أيام، سيعزز المشاركون معرفتهم بمجالات الصوتيات والصوت الرقمي، ويتعلمون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحرير والمكساج وتصميم الصوت.

سيتم استخدام هذه الأدوات والتقنيات لاستكشاف مفاهيم جديدة للعمل مع الصوت على مستوى فني أعمق، وكيف يمكن استخدام هذه المفاهيم لتعزيز الممارسة الإبداعية الخاصة بهم في تصميم الصوت والتحرير. علاوة على ذلك، ستتاح للمشاركين الفرصة لمشاركة أعمالهم الصوتية الخاصة بهم ومناقشتها وتلقي تعليقات من أقرانهم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.