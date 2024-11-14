ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بهتك عرض طفل بالإكراه في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع خضار المتهم بإستدراج طفل وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 11 سنة، يتهم بائع خضار بإستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ارض فضاء أجهزة الأمن استدراج طفل الأجهزة الأمنية التعدي عليه جنسيا القبض على بائع المتهم بهتك عرض المتهم باستدراج طفل النيابة العامة بائع خضار بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بإستدراج تهديد السلاح الأبيض تهديد السلاح هتك عرض طفل هتك عرض هتك عرضه قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية امن الجيزة قطعة أرض فضاء