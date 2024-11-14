بعد تداول شائعة زواجه.. أيمن بهجت قمر: "أنا مش متجوز"

نشر المؤلف أيمن بهجت قمر ، نفى لشائعة زواجة من صديقته المقربة مى، والتي رافقته أمس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 45، بدار الأوبرا المصرية.

وقال أيمن بهجت عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح، بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، انا مش متجوز، ومي صديقة مقربة ليا، وجب التوضيح، .. انا تليفوني ما سكتش من امبارح ".

وكان قد أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية من خلال وجود الأفلام الفلسطينية في المهرجان بقوة، مضيفا أنه كان حريصا على أن تكون الدورة الحالية منفردة.

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، خلال تصريحات على قناة dmc، أنه قدم جميع التسهيلات حتى يتم استقبال الضيوف في أحسن صورة خلال تلك الدورة، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون هناك تنوع ودقة في اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان.