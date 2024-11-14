«يويفا» يفتح تحقيقًا جديدًا ضد الحكم ديفيد كوت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق جديد بحق الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتعاطى ما يُشتبه أنه مخدر الكوكايين.

نشرت صحيفة «ذا صن»، البريطانية مقطع فيديو مثير للجدل يظهر كوت وهو يستنشق مادة بيضاء باستخدام ورقة نقدية، وذلك أثناء وجوده في فندق بالقرب من فرانكفورت حيث كان يعمل كحكم فيديو خلال بطولة يورو 2024.

فضائح متتالية للحكم ديفيد كوت

هذا الفيديو، إلى جانب مقطع فيديو سابق ظهر فيه كوت وهو يوجه انتقادات حادة ضد نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب، دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

على خلفية هذه الفضائح المتتالية، اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف كوت مؤقتًا عن ممارسة مهامه التحكيمية، كما قرر «يويفا» سحب كوت من إدارة مباريات المنتخبات الوطنية.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي أنه قد عين مفتشًا للأخلاقيات والانضباط لتقييم مدى انتهاك ديفيد كوت للوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد.

وأشار البيان إلى أن «يويفا» يتخذ قضية الحكم ديفيد كوت على محمل الجد، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وعدالة التحقيق.