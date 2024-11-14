تصفيات آسيا لمونديال 2026.. أستراليا تخطف نقطة من المنتخب السعودي

انتهت مواجهة المنتخب السعودي، مع نظيره الأسترالي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب "ميلبورن المستطيل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وشهد الدقائق الأخيرة من المبارة هدف ملغى للمنتخب السعودي جاء عن طريق سلطان الغنام بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء، لكن الحكم الإماراتي عادل النقبي رفض احتساب الهدف.



وتم إلغاء الهدف بداعي تسلل علي البليهي، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، لإن البليهي لم يلمس الكرة، إلا أنه حجب الرؤية عن الحارس الأسترالي، وبالتالي يعتبر متداخلًا في اللعبة.

بهذا التعادل أضاف كل منتخب نقطه إلى رصيده ليصبح رصيد المنتخب السعودى 6 نقاط فى المركز الثالث، بينما اصبح رصيد المنتخب الأسترالى 6 نقاط متحل الوصافة.