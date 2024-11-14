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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«مدبولي»: مصر مستمرة في تبنيها لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال كلمته في قمة الرياض، المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير، كما طالب بالتدخل الحاسم لوقف العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان.


وأضاف  رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ثمة فرصة متاحة أمام المجتمع الدولي لحل المشكلة تفاديًا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، وبالتالي كل التحركات واللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي كانت في إطار الحل.


وتابع رئيس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في لبنان.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة الرياض